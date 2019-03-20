"Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivali yarın başlıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, "Hindistan'ı, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da ve İstanbul'da boğazın yanı başında yaşayacağız ve tanıyacağız." dedi. Dursun, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler ve eğitim kurumlarının işbirliğiyle Türkiye'de düzenlenecek "Boğaziçi'ndeki Hindistan" (India By the Bosphorus) isimli Hint festivali için Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına, kültürün toplumların yakınlaşması ve kaynaşması yolundaki en önemli unsurlardan olduğuna dikkati çekti, sanatın ise kültürü tanıtmak ve anlatmak açısında en etkili yol olduğunu vurguladı. Dursun, "Toplumlar kültür ve medeniyetlerine sahip çıktıkları ölçüde var olur. Hindistan, bu sahip çıkışın ne denli önemli olduğunu göstermesi açısından yüz yıllardır tüm dünya tarafından biliniyor ve örnek oluyor. Daima dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Hindistan'ın kültürel zenginliği, ülkemiz insanları için her zaman merak ve ilgi uyandırmıştır." dedi.

Festivale katılacak sanatçılar sayesinde Hint kültür ve medeniyeti daha yakından tanıma imkanına sahip olunacağını vurgulayan Dursun, "Hindistan'ı, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da ve İstanbul'da boğazın yanı başında yaşayacağız ve tanıyacağız." diye konuştu. Dursun, mart ve nisan ve aylarında gerçekleştirilecek Hint festivalinde, dans ve kukla gösterilerinden sergi ve konserlere, Hint yemekleri festivalinden yogaya ve Bollywood'a kadar klasik ve çağdaş Hint kültürünü izleme fırsatı olacağını dile getirdi. 2019'un Hindistan'ın ulusal önderi Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümüne denk geldiğini belirten Dursun, "Hindistan'ın tarih ve kültüründe derin izler bırakan bu önderin doğum yıl dönümünde düzenlenmesi, festivali daha anlamlı kılıyor. Ayrıca festivalin Nevruz'un başlangıcına denk gelmesi onu ayrıca önemli kılıyor." ifadesini kullandı. Dursun, etkinlik için Hindistan'dan gelen sanatçılara da teşekkür etti. - "Erdoğan ve Mondi kültürel ilişkilere ivme kazandırdı" Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan'ın birbirlerini binlerce yıldır bilen iki ülke olduğunu belirtti.