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Boğaziçi'ne destek eylemine polis müdahalesi

02.02.2021 19:02 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi'ne destek eylemine polis müdahalesi

Boğaziçili öğrencilere destek olmak için Kadıköy Rıhtım'da eylem yapmak isteyenlere polis engel oldu.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ettiği gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam TSİ 18.00'de Kadıköy Rıhtım'da düzenlenmesi planlanan protesto gösterisine polis engel oldu. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale ettiği eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesi sonrası göstericilerin yan sokaklara kaçıştığı görülürken bazı göstericiler "Boyun eğme, memlekete sahip çık" sloganı attı.

Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Polis Kadıköy'ün her yerinde arkadaşlarımıza çok sert bir şekilde saldırıyor. Biz açıklamamızı yapmadan bir yere gitmiyoruz! Herkesi Kadıköy'e kayyumlara karşı demokrasi talebini yükseltmeye çağırıyoruz #AşağıBakmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Polis ise müdahale öncesi planlanan eylemi Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını belirterek grubun dağılmasını istedi. Ancak grubun eylemini gerçekleştirmek istemesi üzerine polis grubu şiddet kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Basın açıklaması: Kayyum politikasının devamı

Kadıköy'deki arbede devam ederken Emek ve Demokrasi Güçleri polis müdahalesine rağmen Kadıköy’de bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Siyasal bir iş haline, adeta bir görev haline getiren İçişleri Bakanlığı belediye başkanlıkları dahil ülkemizde kayyum politikasını uygulamaya devam ediyor. Bugün üniversitelerde rektör atamaları da seçilmişlere uygulanan kayyumun bir başka boyutu; çünkü burada seçime de müsaade ettirmiyor, seçim de yaptırmıyor” ifadeleri kullanıldı.

Eylem çağrısı yapan Emek Barış ve Demokrasi Güçleri "Kayyum rektöre direnen Boğaziçi hepimiziz. Baş eğmeyeceğiz, aşağı bakmayacağız" açıklaması yapmıştı.

Valilikten açıklama

Emniyet güçleri dün akşam da Güney Kampüs'teki protesto gösterisine müdahale etmiş 159 kişiyi gözaltına almıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP'den geçmişte milletvekili aday adayı olmuş Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okula rektör olarak atanmasına karşı başlattığı gösteriler 4 Ocak'ta başladı. Bulu'nun istifa etmesini talep eden öğrenciler, rektör seçimlerinin düzenlenmesini, gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılmasını ve polisin kampüsü terk etmesini istiyor.

DW/BÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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