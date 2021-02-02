Boğaziçi'ne destek eylemine polis müdahalesi

Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ettiği gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam TSİ 18.00'de Kadıköy Rıhtım'da düzenlenmesi planlanan protesto gösterisine polis engel oldu. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale ettiği eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesi sonrası göstericilerin yan sokaklara kaçıştığı görülürken bazı göstericiler "Boyun eğme, memlekete sahip çık" sloganı attı.

Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Polis Kadıköy'ün her yerinde arkadaşlarımıza çok sert bir şekilde saldırıyor. Biz açıklamamızı yapmadan bir yere gitmiyoruz! Herkesi Kadıköy'e kayyumlara karşı demokrasi talebini yükseltmeye çağırıyoruz #AşağıBakmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Polis ise müdahale öncesi planlanan eylemi Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını belirterek grubun dağılmasını istedi. Ancak grubun eylemini gerçekleştirmek istemesi üzerine polis grubu şiddet kullanarak dağıtmaya çalıştı.