Boğaz'ın birincisi: Kadının beyni erkeğin hızını yendi

Genç yüzücü "bu zeka işi" diyor.Kıtalararası yüzme yarışlarının en keyiflisi Boğaziçi Yüzme Yarışı bu yıl 31‘inci kez düzenlendi. Bu yarış İstanbul'un belki de en önemli imza yarışı. Yarış için başvurular açılır açılmaz dakikalar içerisinde doluyor ve bu yarışı yüzmek isteyenler dünyada sıraya giriyor.

Bu yılki yarışta bir ilk yaşandı. Gencecik bir kadın yüzücü Ilgın Çelik, Anadolu yakasından Avrupa yakasına 47 dakika 19 saniyede yüzerek, diğer tüm kadın ve erkek yüzücüleri geçti. Ilgın Çelik ile bunu nasıl başardığını konuştuk.

DW Türkçe: Ilgın 2 bin 400 kişinin hepsini geçtin ,aralarında erkekler de vardı. Bu nasıl oldu? Erkek ve kadın seviyeleri suda da farklı değil mi?

Ilgın Çelik: Yüzmede de erkekler daha farkı oluyor, ama Boğaz'da açık suda böyle bir şey yok. Taktiği uygulamak önemli. Biraz zeka kullanmak gerekiyor.

Açık suda teknik ve kafayı kullanma öne geçiriyor diyorsun… Sadece kuvvet yetmiyor mu?

Kuvvet de gerekli ama daha çok taktik önemli. Verilen parkuru, belirlenen taktiği izlememiz gerekiyor. Akıntıya göre, dalgaya göre hareket etmemiz gerekiyor.