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BOĞAZIN BUZ GİBİ SULARDINDAN ÇIKAN YÜZÜCÜLER PAÇA ÇORBASI İLE ISINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

  İstanbul ve çevre illerden Kuzguncuk'ta toplanan profesyonel yüzücüler, boğazın buz gibi sularına girdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul ve çevre illerden Kuzguncuk'ta toplanan profesyonel yüzücüler, boğazın buz gibi sularına girdi. Denizden çıkan yüzücüler paça çorbası içerek ateş başında ısındı.

İstanbul ve çeşitli illerden sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan yaklaşık 30 profesyonel yüzücü, Üsküdar Kuzguncuk'ta toplandı. Yüzücüler, Boğaz'ın buz gibi sularına girdi. Bir süre yüzen yüzücüler daha sonra denizden çıkarak sıcak paça çorbalarını yanlarına alıp ateş başında ısındılar. Yüzücüler herkesi, her hafta sonu Pazar günü toplandıkları Kuzguncuk'a davet ettiler.

Yüzücü Hasan Eke, +Bizler Master yüzücüler olarak her Pazar günü Kuzguncuk parkında buluşuyoruz. İstanbul'un değişik semtlerinden gelen yüzücü dostlarımız, hepsi duayen yüzücüler. Özellikle bu günün ayrı bir önemi var. Çok soğuk, Deniz suyu 7 derece. Hava sıcaklığı 3 derece. Kar atıştırmaya başlıyor. Biz denizden çıkınca ayak paça çorba ikramımız var. Bütün yüzücü dostlarımızı her zaman bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz kenarında yakılan ateş

-Ateş başında ısınan yüzücüler

-Yüzücülerin denize atlaması

-Yüzücülerle röp

-Yüzücülerin denizden Çıkması

-Sıcak çorba ikramı

-Ateş başında çorba içen yüzücüler

-Genel ve detay

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