Boğaz'ın ortasındaki harabe

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Kuruçeşme açıklarında bulunan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı "Su Ada" olarak da bilinen Galatasaray Adası enkaz halde. Adadaki son durum havadan fotoğraflandı.

Bir dönem İstanbul’un önemli eğlence merkezlerinden biri olan Galatasaray Adası’ndaki kaçak yapıların yıkımına 2017 senesinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs'ta sabaha karşı yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkıldı. Su Ada olarak da bilinen adadaki ikinci yıkım çalışmaları ise geçen yıl temmuz ayında gerçekleşti. Bu çalışmalar kapsamında da yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkımı tamamlandı.

YIKIMLARIN ARDINDAN ENKAZA DÖNDÜ

Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı’nın tek adası olan Galatasaray Adası’nda ayrıca bir çalışma yapılmadı. Yıkımın ardından molozların İBB’ye ait teknelerle tahliye edilmesinin ardından ada adeta enkaza döndü. Yaklaşık 1 yıldır hiçbir faaliyetin olmadığı adanın son hali havadan görüntülendi.