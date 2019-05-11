HABER

Boğaz'ın ortasındaki harabe

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Kuruçeşme açıklarında bulunan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı "Su Ada" olarak da bilinen Galatasaray Adası enkaz halde.

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Kuruçeşme açıklarında bulunan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı "Su Ada" olarak da bilinen Galatasaray Adası enkaz halde. Adadaki son durum havadan fotoğraflandı.

Bir dönem İstanbul’un önemli eğlence merkezlerinden biri olan Galatasaray Adası’ndaki kaçak yapıların yıkımına 2017 senesinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs'ta sabaha karşı yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkıldı. Su Ada olarak da bilinen adadaki ikinci yıkım çalışmaları ise geçen yıl temmuz ayında gerçekleşti. Bu çalışmalar kapsamında da yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkımı tamamlandı.

YIKIMLARIN ARDINDAN ENKAZA DÖNDÜ

Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı’nın tek adası olan Galatasaray Adası’nda ayrıca bir çalışma yapılmadı. Yıkımın ardından molozların İBB’ye ait teknelerle tahliye edilmesinin ardından ada adeta enkaza döndü. Yaklaşık 1 yıldır hiçbir faaliyetin olmadığı adanın son hali havadan görüntülendi.

GALATASARAY ADASI'NIN TARİHÇESİ

Beşiktaş Kuruçeşme semtinin 165 metre açığında bulunan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Başmimarı Serkis Kalfa'ya hediye edildi. Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. Bu nedenle ada, 1.Dünya Savaşı yıllarına kadar “Serkis Bey'in Adası” olarak anılıyordu. Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda Serkis Kalfa'nın misafiri olmuş ve Padişah'la tanıştırıldı. Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis Bey'in varisleri tarafından “Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi”ne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı. Ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştı.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Çakma Kangallara dikkatÇakma Kangallara dikkat
Antrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandıAntrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.