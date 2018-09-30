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Boğaz'ın rengi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da sabah saatlerinde  etkili olan yağmurun  etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı.

Özgür DENİZ KAYA/ İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.

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