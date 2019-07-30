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Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 20:52 | Son Güncelleme

Artvin’in Murgul ilçesinde boğazına balon takılan 4 yaşındaki minik Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Artvin’in Murgul ilçesinde dün meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu’nun şişirilmiş balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna parça kaçtı.

Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

Artvin’in Murgul ilçesinde boğazına balon takılan 4 yaşındaki minik Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Artvin’in Murgul ilçesinde dün meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu’nun şişirilmiş balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna parça kaçtı. Ailesi tarafından fark edilen minik Yağız, Murgul Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğazına takılan parçanın çıkartılarak kalbi yeniden çalıştırılan minik Yağız, Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Buradan da ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edilen Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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