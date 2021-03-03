Boğazına bıçak dayayıp gasp ettiği taksiciye dehşeti yaşattı

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Limon Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Bayram Çırak’ın kullandığı 34 TJB 31 plakalı taksiye binen Doğan Ç., sürücünün boğazına bıçak dayadı. Taksi şoförünün 230 lirasını bıçak ile tehdit ederek gasbeden şüpheli daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Taksi şoförü ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mağdur şoförün ifadesini aldıktan sonra şüphelinin peşine düştü.

YAKLAŞIK 23 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ, ŞÜPHELİ 8 SAATTE YAKALANDI

Mahalle içindeki yaklaşık 23 güvenlik kamerasını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Doğan Ç., gasbettiği parayı harcayamadan 8 saat içinde yakalandı. Para, geri taksiciye iade edilirken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Ç., adliyeye sevk edildi.

"TELEFONU VER, GIRTLAĞINI KESERİM DEDİ"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Uğur Bayram Çırak, "Şahsı aldım arabama, ‘Aileme gideceğim’ dedi. Sokağa girdiğimde buranın çıkmaz olduğunu söyledim. O da ‘Ağabey alttan gir’ dedi. Girer girmez sağa yanaşmamı söyledi. Sol eliyle gırtlağımı tuttu, bıçağı dayadı. ‘Telefonu ver, gırtlağını keserim’ dedi. O sırada kemerimi çözmüştüm. Bıçağı biraz gevşetti, kendimi dışarı attım. ‘Gasp var’ diye bağırdım. Şahıs kaçtı. O anki stresle yakalayamadım. Birkaç arkadaş da müdahale etti ama yakalayamadık" dedi.