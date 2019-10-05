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Boğazına çapari iğnesi takılan martıya tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

İZMİT'te martının boğazına takılan balıkçıların kullandığı çapari iğnesi ameliyatla çıkarıldı.

Boğazına çapari iğnesi takılan martıya tedavi

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te martının boğazına takılan balıkçıların kullandığı çapari iğnesi ameliyatla çıkarıldı.
Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde bir martının gagasını açamadığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tedavi altına alınan yaralı martının gagasına takılan çapari iğnesi başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Kısa bir süre tedavi altında tutulan martı eski sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya salındı.
FOTOĞRAFLI

Boğazına çapari iğnesi takılan martıya tedaviBoğazına çapari iğnesi takılan martıya tedaviBoğazına çapari iğnesi takılan martıya tedavi

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