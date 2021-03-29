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Boğazına et kaçan çocuğu böyle kurtardı!

29.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta nefes borusuna et kaçan çocuk iş yeri sahibinin müdahalesiyle kurtuldu. Lokanta yaşananlarsa saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Kosor Cağ Kebap Salonu’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yemek yiyen 10 yaşındaki çocuğun nefes borusunu et tıkadı. Nefes alamayan çocuğa ilk müdahale anne ve basından geldi. Olayın şoku ile panik yapan ailenin imdadına işyeri işletmecisi Fatih Konak yetişti. Konak'ın yaptığı müdahale sonrasında 10 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarılarak rahat nefes almaya başladı.

Daha önceden ilk yardım eğitimi aldığını ifade eden işletmeci Fatih Konak, o anları anlattı.

'İŞİN EĞİTİMİNİ ALMIŞTIM'

Ailenin paniklediğini görünce müdahale ettiğini belirten Fatih Konak, “Normal bir gündü, çocuk ailesiyle birlikte yemek yemeğe gelmişti. Yemek yerken çocuğun boğazına et kaçtı. Annesi babası panik içerisinde olduğu için bende zamanında bu işin eğitimini almıştım” dedi.

'ÇOCUĞU SON ANDA KURTARDIM'

Konak, “İlk yardıma hemen koştum, çocuğu yatırdım, boşluğuna basarak, sırtına vurarak kurtardım. Şükürler olsun bir şey olmadı. Son anda kurtardım. Çocuğun durumu çok iyiydi. İsteriz ki böyle şeyler yaşanmasın ama bu tür şeylerde bilinçli olmak çok önemli, işletmelerin bu tür şeylere önem vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, işyerinde çocuğun boğazına et parçası kaçtığı anlar ve yaşananlar anbe an iş yeri kamerasına yansıdı. Ailenin paniklediğini gören Konak’ın başarılı müdahalesi hayat kurtardı.

İHA

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