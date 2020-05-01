Şahıs ağır yaralanırken, yaşanan korku dolu anlar amatör kameralara yansıdı.

Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan şahıs 10 metreden aşağı böyle düştü

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de öğlen saatlerinde yaşanan olayda, Mustafa Ö. isimli şahıs yaşadığı 3 katlı binanın teras katına çıkarak su hortumunu boynuna doladı.

Ardından kendisini teras katının korkuluklarından dışarı çıkaran Mustafa Ö., bir süre o şekilde bekledi.

Mustafa Ö.’nün halini gören çevre sakinleri ise polisi arayarak yardım istedi ve bu sırada kendisini intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Mustafa Ö.'nün düşme ihtimaline karşı hemen aşağıya hava yastığı açıp ardından şahsı tutmak için teras katına çıktı.

Bu sırada boynundaki hortumla aşağı sarkan Mustafa Ö., kendisini yukarı çekmek istese de bunda başarılı olamadı.

Şahsın sarktığı en üst katın balkonuna çıkan bir vatandaş ise Mustafa Ö.’nün boğulmaması ve aşağı düşmemesi için bacaklarından tuttu.