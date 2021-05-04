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Boğazına kaçtığını sandığı kılçık, boyun kasından çıktı

04.05.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya'da balık yiyen bir kişinin başına sıradışı bir olay geldi. 15 Nisan'da tıp dergisi The Journal of Emergency Medicine'da yayımlanan vaka raporuna göre 54 yaşındaki kadının boynundan 5,1 santimetrelik kılçık çıkarıldı.

Boğazına kaçtığını sandığı kılçık, boyun kasından çıktı

Endonezya'da meydana gelen ilginç olay tıp dergisinde yayımlandı. Adı verilmeyen bir kadının boğazına kaçtığını sandığı kılçık, boyun kasından çıktı.

Raporda hastanın ringa balığı yerken boğazının sıkıştığı ve dayanılmaz bir acı duymaya başladığı kaydedildi. Bunun ardından hasta kılçığı çıkarmak için kusmaya çalışsa da bu, durumu daha da kötüleştirdi.

Kadının nefes almakta güçlük çekmeye başladığı ve boynunun şiştiği bildirildi.

NE BOĞAZINDA GÖRÜLDÜ NE DE RÖNTGENDE

Selayang Hastanesi'ndeki doktorlar, acil servise gelen hastada kılçığı ilk başta bulamadı. Zira boğaza bakıldığında kılçık gözükmezken, çekilen röntgen de başarısız oldu.

Daha sonra yapılan bilgisayarlı tomografi taraması, 5,1 santimetrelik kılçığın sternokleidomastoid adlı boyun kasına gömüldüğünü ortaya koydu.

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Doktorlar, söz konusu vakada kılçığın dil ve boyun hareketleriyle boğazın iç kısmına geçtiğini ve buradan da boyun kasına gömüldüğünü düşünüyor.

Kılçık ameliyatla çıkarılırken, hasta 5 günün ardından taburcu edildi.

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Endonezya

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