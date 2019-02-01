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Boğazına kılçık kaçan hasta için acil servise gelmeyen icapçı doktor hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde boğazına kaçan balık kılçığı sebebiyle yutkunmakta ve nefes almakta zorluk çeken kadın için acil servis ekipleri tarafından çağrılan icapçı doktorun hastaneye gelmediği iddia edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde boğazına kaçan balık kılçığı sebebiyle yutkunmakta ve nefes almakta zorluk çeken kadın için acil servis ekipleri tarafından çağrılan icapçı doktorun hastaneye gelmediği iddia edildi. Ailenin şikayetçi olduğu doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Olay geçtiğimiz hafta Manavgat ilçesinde yaşandı. İddiaya göre yemek yediği sırada rahatsızlanan Gülsüm Yüksel ağabeyi Yasin Doğan tarafından Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Gülsüm Yüksel’in yapılan ilk muayenesinin ardından acil servisteki görevli sağlık personeli icapçı Kulak Burun Boğaz Uzmanını (KBB) hastaneye çağırdı. Ancak iddiaya göre KBB uzmanı K.S. hastaneye gelmedi. Yine iddiaya göre icapçı KBB uzmanı, hastanın ertesi gün sabah polikliniğe gelmesini söyledi. Doktor gelmediği için hastaneden ayrılan Gülsüm Yüksel, yolda yeniden fenalaşıp yutma ve nefes alma güçlüğü başlayınca tekrar acil servise getirildi. KBB uzmanı icapçı doktor tekrar arandı ancak yine sonuç alınamadı. Bunun üzerine acil serviste görevli sağlık personeli tarafından hastaya müdahale edildi ve kılçık boğazdan çıkarıldı.
Gülsüm Yüksel’in erkek kardeşi Yasin Doğan "Acil doktoru Murat Yıldız ve sağlık ekibi uzun uğraşlar sonucunda ablamın boğazındaki kılçığı çıkarmayı başardılar" dedi. Doğan, icapçı olmasına rağmen görevine gelmeyen doktor K.S. hakkında da gerekli mercilere şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.
Şikayeti değerlendiren Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün talimatıyla Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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