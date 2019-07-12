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Boğazına korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, evin balkonunda yer alan korkuluk demiri boğazına saplanan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boğazına korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, evin balkonunda yer alan korkuluk demiri boğazına saplanan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Pamukkale ilçesindeki bir apartmandaki zemin katta bulunan dairenin balkonunda bir kedinin acı içinde miyavladığını duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, balkondaki demir korkuluğun sivri kısmının kedinin boğazına saplandığını belirledi. Kıvranan kediyi, kalın bir bezle tutan itfaiye ekipleri, hayvanı dikkatli bir çalışma sonucu kurtardı. Yüksekten demir korkulukların üzerine düştüğü tahmin edilen kedi, itfaiye ekiplerince bir koliye konulduktan sonra tedavisi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Boğazına korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı

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