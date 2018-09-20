Boğazına olta iğnesi takılan karabatak kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, boğazına olta iğnesi takılmış ve vücuduna misina dolanmış halde bulunan karabatak, kurtarıldı.

Çınarcık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir inşaatta çalışan işçiler, boğazına olta iğnesi takılmış ve vücuduna misina dolanmış bir karabatak buldu.

Yaralı Karabatak, işçiler tarafından Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Veteriner hekimlerin müdahalesiyle boğazındaki olta iğnesi çıkarılan, vücuduna dolanan misinadan kurtarılan karabatak, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

