HABER

Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:51 | Son Güncelleme

Sakarya’da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü Samet Sarı, “Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet.

Sakarya’da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü Samet Sarı, “Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet. Biz o şekilde görevimizi yaptık” dedi.
Olay, Güneşler-Serdivan arasında çalışan dolmuşta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Sarı idaresindeki dolmuşa yolcu olarak anne ve çocuğu bindi. Yolculuk esnasında ismi D.Ö. olduğu öğrenilen 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun boğazına aniden yediği şeker kaçtı. Küçük çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda çığlıklar atarak panik yaşadı. Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü Samet Sarı, araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü. Dolmuş şoförü ise yaşanan panik dolu o anları anlattı.
Yaşanan panik anını anlatan ve amacının çocuğu hastaneye yetiştirmek olduğunu söyleyen Samet Sarı, “Işıklardan hareket haline çıktım, durağa yanaşmak üzereyken bayanın arka taraftan çığlıklarını duydum. Çocuk, yumuşak şekerler var onlardan yutmuş ve o şeker boğazına yapışmış. Bayan daha sonrasında fark etmiş durumu ve çocuk morarmaya başlamış. Ben onu gördükten sonra yolcuları hemen arabadan aşağıya indirerek; kırmızı ışık, ters şerit nasıl gittiysem aklımda sadece hastaneye gitmek vardı. Hastaneye yakındım, şehir içerisinden en yakın olan çocuk acil hastanesine götürdüm. İlkyardım eğitim olsaydı diyorlar ama burada ilk yardımlık bir şey yok şeker yapışmış, sert bir şeker olsa belki müdahale edilebilir ama yapışkanlı şekerlemeler olduğu için sıkıntıydı o benim sadece aklımda hastaneye gitmek vardı. İlk hastaneye gittiğim zaman kapının önünde ambulans personeli vardı onlar müdahale etti hemen. Çocuğun durumu hakkında tam bilgi alamadım ama ulaşabildiğim kadarıyla iyiymiş sıkıntı yokmuş. Soğukkanlılığı korumak gerekiyor bir anlık karar ile çıktım ben. Ebeveynlere de söylüyorum bu tarz şeker ve boncuklara karşı çocuklarını korusunlar. Çocuk daha 4-5 yaşında bir çocuk. Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet. Biz o şekilde görevimizi yaptık” dedi.

PARTNER Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini
Esenyurt’ta silahlı kavga: 5 yaralıEsenyurt’ta silahlı kavga: 5 yaralı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacakBolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

11 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanlığı: 2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi

2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi

Son dakika: İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.