Boğazında iğne kalan yengeç çılgına döndü

Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa sahili dolgu alanda meydana geldi. Akşam saatlerinde sahilde dolgu alana gelen olta balıkçısı Onur Bektaş isimli vatandaş oltasını denize atarak sahilin kenarında balık beklemeye başladı. Kısa bir aradan sonra oltaya balık geldiğini anlayan olta balıkçısı Bektaş heyecanla oltasını çekmeye başladı.

GECE BOYUNCA YENGEÇLE UĞRAŞTI

Heyecanla oltayı çeken Bektaş oltasını denizden tamamen çekince oltaya balık yerine yengeç takıldığını fark etti. Balık yerine şansına denizden yengeç çıkan Bektaş, yakaladığı yengeci geri denize atmak istedi fakat oltanın iğnesinin yengecin boğazında kaldığı anlaşılınca iğneyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.

YENGEÇ ÇILGINA DÖNDÜ

Boğazında balıkçı iğnesi kalan yengeç acıdan çılgına döndü. Yengecin boğazında kalan iğne için oltasının ipini kesmek zorunda kalan Bektaş, iğneyi çıkaramayınca diğer olta balıkçılarından yardım istedi. Alanda bulunan olta balıkçılarının yardımıyla yengecin boğazında kalan iğne çıkarılarak geri denize salındı. (İHA)

