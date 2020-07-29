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Boğazında kesik yarasıyla hastaneye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde boğazında kesik yarası bulunan kişi, araç kullanarak kanlar içerisinde geldiği hastanede tedavi altına alındı.

Boğazında kesik yarasıyla hastaneye geldi

Olay, gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boğazında kesik yarası bulunan S.D. (42), ellerini yumruk haline getirip boğazına tampon yaparak kanlar içerisinde acil servise geldi. Acil servisteki sağlık görevlileri hemen S.D’ye müdahale etti. Bilinci açık olan S.D’nin boğazındaki kesik yarasını kimin yaptığına ilişkin sağlık görevlilerine çelişkili bilgiler vermesi üzerine durum polise haber verildi. Kendi aracını kullanarak hastaneye geldiğini anlatan S.D., damara isabet eden kesik yarası nedeniyle hayati tehlikesi bulunması üzerine ambulansla Konya’ya sevk edildi. Polis ekipleri, şahsı kim ya da kimlerin yaraladığını tespit edebilmek için çalışma başlattı.

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(İHA)

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