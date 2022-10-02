HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boğazından arı soktu, hastanede hayatını kaybetti!

Boğazından arı soktu, hastanede hayatını kaybetti!

02.10.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da arı alerjisi olduğu öğrenilen bir kişiyi, bahçede çalıştığı sırada boğazından arı soktu. Ambulansla hastaneye kaldırın kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Boğazından arı soktu, hastanede hayatını kaybetti!

Bartın'da, 59 yaşındaki İrfan Kaz köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti.

Yürüyüş sırasında yüzlerce arının saldırısına uğradı! Bilinç kaybı yaşadı...Yürüyüş sırasında yüzlerce arının saldırısına uğradı! Bilinç kaybı yaşadı...

Olay akşam saatlerinde Bartın'a bağlı Darıören köyünde meydana geldi. Emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz, fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da kadın cinayeti!Isparta'da kadın cinayeti!
Katar tezkeresi Meclis'te! TBMM Başkanlığına sunulduKatar tezkeresi Meclis'te! TBMM Başkanlığına sunuldu
Tam 350 milyon yıllık: Gelin bir sonuca bağlayınTam 350 milyon yıllık: Gelin bir sonuca bağlayın
Anahtar Kelimeler:
Bartın arı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

Kan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

Kendini tatmin ettiği sahnelerle gündemdeydi! "Benim kurallarıma..."

Kendini tatmin ettiği sahnelerle gündemdeydi! "Benim kurallarıma..."

Son Dakika: Altılı masa toplantısı sonrası 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama: En kısa sürede...

Son Dakika: Altılı masa toplantısı sonrası 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama: En kısa sürede...

Nişantaşı'nda genç kadınların kavgası olay oldu!

Nişantaşı'nda genç kadınların kavgası olay oldu!

Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

Vasiyetini anlattığı görüntüler yürekleri dağlamıştı! Şehit Astsubay Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı "Kız çocuğunu bulmuşlar"

Vasiyetini anlattığı görüntüler yürekleri dağlamıştı! Şehit Astsubay Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı "Kız çocuğunu bulmuşlar"

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Hırsızlığı önlemek için hizmet veriyordu! Hırsız kendisi çıktı

Hırsızlığı önlemek için hizmet veriyordu! Hırsız kendisi çıktı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.