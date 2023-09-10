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  4. Boğazını bıçakla kesip canlı yayın açtı, elinden kurtulan adam kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi

Boğazını bıçakla kesip canlı yayın açtı, elinden kurtulan adam kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi

10.09.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da gece yarısı kan donduran bir olay yaşandı. T.G. tartıştığı husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı olarak kaçıp sokakta yardım isteyen husumetlisi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Boğazını bıçakla kesip canlı yayın açtı, elinden kurtulan adam kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi

Malatya’daki korkunç olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.G. husumetlisi olan Ali Korkmaz’ı (35) Ayverdi sokakta bulunan metruk bir eve çağırarak görüşmek istediğini söyledi.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Belirtilen adrese gelen Ali Korkmaz ile T.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, boyun kısmına bıçak darbesi alan Ali Korkmaz ağır yaralandı.

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KANLAR İÇİNDE SOKĞA ÇIKTI, SALDIRGAN İSE CANLI YAYIN AÇTI

Yaralı şahıs kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım isterken, şüpheli T.G. ise sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı T.G.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya

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