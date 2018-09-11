Boğazını kesip, vücuduna taş bağlayarak çaya attılar

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde 2 eşli 8 çocuk babası Suriyeli İbrahim Halaf Hüseyin'in (30), Ova Çayı'nda bıçakla boğazı kesilerek öldürülmüş cesedi bulundu. Şüphelilerin Hüseyin'i öldürdükten sonra cesedi ortadan kaldırmak için soyup taş bağladığı, üzerine de gömleğini giydirdiği ortaya çıktı. İbrahim Halaf Hüseyin'in katil zanlıları olduğu öne sürülen, dün gece bir evde birlikte yemeğe katıldığı Suriyeli Ömer E. ile Yaser A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan İbrahim Halaf Hüseyin, 2 eşi ve 8 çocuğu ile birlikte, yaklaşık 2 ay önce Ankara'nın Kahramankazan ilçesine yerleşti. İlçede bir besi çiftliğinde çalışan İbrahim Halaf Hüseyin, dün akşam bir arkadaşının daveti üzerine yemeğe gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak İbrahim Halaf Hüseyin eve dönmedi. Aile, dün gece kendi imkanlarıyla aradı, ancak sonuç alamadı. Bugün sabah da aramaya devam eden aile, İbrahim Halaf Hüseyin'i kırsal Bitik Mahallesi'ndeki Ova Çayı'nda suda hareketsiz bulup, polise haber verdi.

CESEDİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN TAŞ BAĞLAMIŞLAR

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahim Halaf Hüseyin'in, boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü saptandı. Şüphelilerin, cesedi ortadan kaldırmak için soyup taş bağladığı, ardından da gömleğini tekrar üzerine giydirerek suya attığı saptandı. İbrahim Halaf Hüseyin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İbrahim Halaf Hüseyin'i dün akşam eskiden köy olan mahallede kaldığı evde yemeğe çağıran Suriyeli Muhammet E. ve Ahmet A.'yı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını belirten iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERLE BİRLİKTE YEMEĞE KATILMIŞ

İbrahim Halaf Hüseyin'in, yemeğin ardından kendisi gibi davetli olan Suriyeli Ömer E. ve Yaser A. ile görüştüğünü, ardından da ortadan kaybolduğunu tespit etti. Polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve olayın şüphelileri olduğunu öne sürülen Ömer E. ve Yaser A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada İbrahim Halaf Hüseyin'in 2 eşi ve 8 çocuğu ise yeniden Suriye'ye dönmek için kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

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