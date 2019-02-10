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Boğazını sıkan oğlunu demir çubukla hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Samsun’da bir baba, boğazını sıkan oğlunu demir çubukla döverek hastanelik etti.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da bir baba, boğazını sıkan oğlunu demir çubukla döverek hastanelik etti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, R.H. (42) eşi ile kavga edince olaya 15 yaşındaki oğlu Ö.H. müdahale edip, annesine saldıran babasının boğazını sıktı. Bu sırada baba, oğlunu demir çubukla darp etti. Baba Gazi Devlet Hastanesine, oğlu ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Baba R.H., hastanedeki tedavisinin ardından Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren R.H., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. R.H., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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