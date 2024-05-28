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  4. Boğazını ve cinsel organını kesip öldürmüştü! 'Hatırlamak istemiyorum'

Boğazını ve cinsel organını kesip öldürmüştü! 'Hatırlamak istemiyorum'

28.05.2024 18:21
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Kocaeli'de korkunç bir olay yaşandı! 32 yaşındaki ağabeyi Murat Can Torun'u uykudayken boğazını ve cinsel organını kesip öldüren Emre Torun'un tutuklu yargılandığı duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Torun'un 'Canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Boğazını ve cinsel organını kesip öldürmüştü! 'Hatırlamak istemiyorum'

Emre Torun, iddiaya göre ağabeyi Murat Can Torun'la arasında geçmişte yaşanan cinsel tacizi bir restoranda babasına anlattı. Babası iki kardeşi yüzleştirmek istedi. Emre Torun, o gün eve gelmedi. Ertesi gün sabah saatlerinde eve giden Emre Torun, ağabeyi Murat Can Torun'u uyurken bıçakladı.

BOĞAZI VE CİNSEL ORGANININ KESİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Olayın ardından elinde bıçakla sokağa çıkan Emre Torun, yaklaşık 1 kilometre ileride polis ekibi tarafından durduruldu. Torun'un ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Murat Can Torun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Emre Torun gözaltına alındı, Murat Can Torun'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopside Murat Can Torun'un boğazının ve cinsel organının kesildiği ortaya çıktı. Emre Torun ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

'BABAMA NE ANLATTIN ŞEREFSİZ' DEDİ

Emre Torun hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme' suçundan Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında olay gününü anlatan Torun, "Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Bir kere cinsel olay oldu ama ağabeyimin beni dövdüğü, tehdit ettiği zamanlar da vardır. Kimse ağabeyini sebepsiz yere öldürmez. Olay gününden bir gün önce babama cinsel olayı anlattım ve o gece ailemin evine gitmedim. Olayları babama anlatırken gömleğimi yırtmıştım, sabah üzerimi değiştirmek için eve gittim. Ağabeyim bana 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasını hatırlamıyorum, hatırlamak istemiyorum" dedi.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Emre Torun, babası ve avukatı katıldı. Duruşmada okunan raporda, Torun'un cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Torun'un, 'Canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli boğaz cinsel organ
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