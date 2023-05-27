HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü! Endişe yarattı...

Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü! Endişe yarattı...

27.05.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın yüzeyini kaplayan siyah tabaka endişe yarattı. Yetkililerce yapılan incelemelerin ardından alınan numuneler, analiz için TÜBİTAK'a gönderildi.

Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü! Endişe yarattı...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar, kıyıdan başlayarak su üzerinde siyah tabaka oluştuğunu ve yayıldığını fark etti. 11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki görüntüler, bölge halkında tedirginlik yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gün boyu baraj çevresinde incelemelerde bulundu.

ss

VATANDAŞLARA UYARI

Teknik incelemelerini tamamlayan ekip, barajın farklı noktalarından numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.  Yetkililer suyun analizi yapılıp sonuç alınmadan balık tutulmaması yönünde vatandaşları uyardı. (DHA)

d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da düğün konvoyu kavgası!Ankara'da düğün konvoyu kavgası!
İddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldiİddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi
2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"
Anahtar Kelimeler:
baraj siyah

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…

Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.