Boğazköy Barajı'nda ölü balıklar karaya vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda onlarca ölü balık karaya vurdu. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı barajdaki toplu balık ölümleri, endişe yarattı.
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