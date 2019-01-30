Boğluca Deresi taştı, deniz kahverengiye boyandı

Silivri’de dün geceden bu yana süren sağanak yağış uzun süredir ıslah edilmeyen Boğluca Deresi’nin taşmasına neden oldu. Taşan deredeki çamurla kahverengiye boyanan deniz havadan görüntülendi.

Silivri’de dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, uzun süredir ıslah edilmeyen Boğluca Deresi’ni taşırdı. Taşan deredeki çamur deniz suyunu kahverengiye çevirdi. Denizin bu hali havadan da görüntülendi. Silivri’de yaşayan vatandaşlar, her yağmur ve taşkından sonra bu görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, çözüm bulunmasını istediler.

“10 senedir bu dere bu halde”

Şiddetli yağışların ardından hep aynı görüntünün ortaya çıktığını belirten Yılmaz Köse, “18 yıldır Silivri bölgesinde yaşıyorum ve 10 senedir bu dere bu halde. Silivrililer olarak bu görüntüden çok rahatsızız. Seçimden seçime ilgileniyorlar, sonra herhangi bir gelişme yok. Önlem alınmasını ve bu görüntüden kurtulmak istiyoruz” diye konuştu.

Orhan Yetim ise, ”20 yıldır Silivri’deyim, 10 yıldır bu dere bu halde çok yazık. Seçimden seçime gelip sözde çalışma yapıyorlar ama durum ortada. İnsan rahatsız oluyor ancak elden bir şey gelmiyor” dedi.

