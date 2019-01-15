Bogota'daki Venezuelalı kampı kapatıldı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da geçen kasımda Büyükşehir Belediyesince oluşturulan ve en son 83 Venezuelalının kaldığı geçici çadır kamp, planlandığı şekilde kapatıldı.

Bogota'nın batısındaki Engativa semtinde, aynı bölgedeki şehirler arası otobüs terminalinin etrafında, park ve kaldırımlarda atık malzemelerden yapılmış ufak barınaklarda kalan 500'den fazla Venezuelalının geçici olarak kalması için oluşturulan çadır kamp, belediye yetkililerinin gözetiminde boşaltıldı.

Sakinlerinin büyük bölümünün Venezuela'ya dönmek, Ekvador, Peru, Şili ya da Kolombiya'nın diğer kentlerine doğru ilerleyişlerine devam etmek üzere kademeli olarak ayrıldığı kamp, son olarak 19'u çocuk 83 Venezuelalının çıkışının ardından tamamen kaldırıldı.

Çok az sayıda polis ve güvenlik görevlisinin eşlik ettiği tahliye işlemi sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Bogota Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Sekreteri Cristina Velez, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmenlere belediye tarafından, kalan eşyalarını bir ay boyunca saklamaları için yer ayrıldığını ve taşınmalarına da yardım edildiğini belirtti.