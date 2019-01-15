HABER

Bogota'daki Venezuelalı kampı kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 21:43 | Son Güncelleme

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Engativa semtinde, şehirler arası otobüs terminali etrafındaki park ve kaldırımlarda kalan Venezuelalılar için oluşturulan ve mahalle sakinlerinin protesto ettiği geçici kamp, planlandığı şekilde boşaltıldı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da geçen kasımda Büyükşehir Belediyesince oluşturulan ve en son 83 Venezuelalının kaldığı geçici çadır kamp, planlandığı şekilde kapatıldı.

Bogota'nın batısındaki Engativa semtinde, aynı bölgedeki şehirler arası otobüs terminalinin etrafında, park ve kaldırımlarda atık malzemelerden yapılmış ufak barınaklarda kalan 500'den fazla Venezuelalının geçici olarak kalması için oluşturulan çadır kamp, belediye yetkililerinin gözetiminde boşaltıldı.

Sakinlerinin büyük bölümünün Venezuela'ya dönmek, Ekvador, Peru, Şili ya da Kolombiya'nın diğer kentlerine doğru ilerleyişlerine devam etmek üzere kademeli olarak ayrıldığı kamp, son olarak 19'u çocuk 83 Venezuelalının çıkışının ardından tamamen kaldırıldı.

Çok az sayıda polis ve güvenlik görevlisinin eşlik ettiği tahliye işlemi sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Bogota Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Sekreteri Cristina Velez, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmenlere belediye tarafından, kalan eşyalarını bir ay boyunca saklamaları için yer ayrıldığını ve taşınmalarına da yardım edildiğini belirtti.

Kampın 2 aylık sürecinin başarılı şekilde yönetildiğini söyleyen Velez, özellikle gidecek bir yer bulamayan çocuklu aileler için geçici tedbirler almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Belediye Genel Sekreteri Raul Buitrago, kamptan daha önce ayrılan Venezuelalıların çoğunun Ekvador, Peru, Şili ya da Kolombiya'nın diğer şehirlerine göç ettiğini bazılarının ise ülkelerine geri döndüğünü aktardı.

Kampın ilk açıldığında da "geçici" olduğunu ve 15 Ocak'ta kapatılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Buitrago, mahalle halkının da kampın kaldırılması için baskı yaptığını sözlerine ekledi.

Engativa semti sakinlerinin yoğun itiraz ve protestoları arasında mahalledeki yeşil alana kurulan kampta 20 Kasım'da, verilen yemeklerin son kullanma tarihinin geçtiğini söyleyen bazı Venezuelalılar ve güvelik güçleri arasında arbede yaşanmış, gözaltına alınan 15 Venezuelalı sınır dışı edilmişti.

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Kula'da eğitime kar engeliKula'da eğitime kar engeli
Bodrum'da etkili 'fırtına'Bodrum'da etkili 'fırtına'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bogota kolombiya Kolombiya'daki Venezuelalı göçmenler Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.