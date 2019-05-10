Boğulan 2 lise öğrencisinin okulunda hüzün

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 2 lise öğrencisinin suda şakalaşırken Çapakçur Çayı'na düşerek boğulması, sınıf ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, arkadaşlarıyla gezmek için okulun yakınındaki Çapakçur Çayı Abdullah Bazencir Köprüsü mevkisine giden ve suda şakalaşırken akıntıya kapılarak boğulan 11 sınıf öğrencileri Hatun Barçağ (17) ile Elif Yılmaz (17) için gözyaşı döktü. Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, birbirilerine sarılarak arkadaşlarının yasını tuttu.

Daha sonra 11-E sınıfına geçen öğrenciler, ön sırası yaşamını yitiren Hatun ve Elif için hazırlanan sınıfta gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğrencileri teselli eden İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Öğrencilerden sabırlı olmalarını isteyen Engin, "Sabırlı olacağız, yasımızı en güzel şekilde yaşayacağız ancak feryat etmek, isyan etmek hoş birşey değildir. Arkadaşlarımıza dua edeceğiz." dedi.

Olayda ihmalin söz konusu olmadığını anlatan Engin, "Dün çocuklarımız, serinlemek veya dolaşmak amaçlı dere kenarına gitmişler. Bizim de görüntülerden anladığımız kadarıyla şakalaşmışlar. Bu şakalaşma sırasında da dengeleri kaybettikten sonra suya sürüklenmişler." ifadelerini kullandı.