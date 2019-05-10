Boğulan 2 lise öğrencisinin okulunda hüzün

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 2 lise öğrencisinin suda şakalaşırken Çapakçur Çayı'na düşerek boğulması, sınıf ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.
Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, arkadaşlarıyla gezmek için okulun yakınındaki Çapakçur Çayı Abdullah Bazencir Köprüsü mevkisine giden ve suda şakalaşırken akıntıya kapılarak boğulan 11 sınıf öğrencileri Hatun Barçağ (17) ile Elif Yılmaz (17) için gözyaşı döktü. Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, birbirilerine sarılarak arkadaşlarının yasını tuttu.
Daha sonra 11-E sınıfına geçen öğrenciler, ön sırası yaşamını yitiren Hatun ve Elif için hazırlanan sınıfta gözyaşlarına hakim olamadı.
Öğrencileri teselli eden İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Öğrencilerden sabırlı olmalarını isteyen Engin, "Sabırlı olacağız, yasımızı en güzel şekilde yaşayacağız ancak feryat etmek, isyan etmek hoş birşey değildir. Arkadaşlarımıza dua edeceğiz." dedi.
Olayda ihmalin söz konusu olmadığını anlatan Engin, "Dün çocuklarımız, serinlemek veya dolaşmak amaçlı dere kenarına gitmişler. Bizim de görüntülerden anladığımız kadarıyla şakalaşmışlar. Bu şakalaşma sırasında da dengeleri kaybettikten sonra suya sürüklenmişler." ifadelerini kullandı.
- Cenazeler defnedildi
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan öğrencilerin naaşları yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
Yaşamını yitiren Hatun Barçağ'ın cenazesi merkez Sancak beldesine bağlı Güngören köyünde, Elif Yılmaz'ın cenazesi de Karlıova ilçesinin Bağlıisa köyü Çatak mezrasında defnedildi.
- Olay
Dün, merkez Çapakçur Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, derede sürüklenen iki ceset görmüştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kız çocuklarının cesetlerini sudan çıkarmıştı. Cesetlerin Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Hatun Barçağ ile Elif Yılmaz'a ait olduğu tespit edilmişti.
Görgü tanıklarının ifadesinde, okulun pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerin, dere kenarında oynadıkları ve bir arkadaşlarının onları videoya kaydettiği sırada dengelerini kaybederek akıntıya kapıldığı iddiası yer almıştı.
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