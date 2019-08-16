HABER

Boğulan baba ve oğlu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

MERSİN'de, yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak sürüklenip boğulan Ümit Kıyak (33) ile oğlu Kadir (9), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Boğulan baba ve oğlu toprağa verildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak sürüklenip boğulan Ümit Kıyak (33) ile oğlu Kadir (9), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir ve yeğeni Ümitcan (12) ile denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan aile, açık denize doğru sürüklendi. Ailenin zor durumda olduğunu görüp suya giren çevredekiler, Ümitcan'ı baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı Ümitcan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, yaptıkları çalışmanın ardından baba- oğlun cansız bedenine ulaştı. Cenaze aracıyla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan baba- oğul'un cenazesi otopsinin ardından Akbelen Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası merkez Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'na götürülen cenazeler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze sırasında sinir krizi geçiren aile fertlerine çağrılan ambulanstaki görevliler tarafından müdahale etti.
Öte yandan, Ümitcan'ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Boğulan baba ve oğlu toprağa verildiBoğulan baba ve oğlu toprağa verildiBoğulan baba ve oğlu toprağa verildiBoğulan baba ve oğlu toprağa verildi

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İzmirli gençlerden internet aksiyon dizisiİzmirli gençlerden internet aksiyon dizisi
Hastaneye kaldırılan Ukraynalı kadın istismara uğramamışHastaneye kaldırılan Ukraynalı kadın istismara uğramamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.