Boğulan baba ve oğlu toprağa verildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak sürüklenip boğulan Ümit Kıyak (33) ile oğlu Kadir (9), gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir ve yeğeni Ümitcan (12) ile denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan aile, açık denize doğru sürüklendi. Ailenin zor durumda olduğunu görüp suya giren çevredekiler, Ümitcan'ı baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı Ümitcan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, yaptıkları çalışmanın ardından baba- oğlun cansız bedenine ulaştı. Cenaze aracıyla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan baba- oğul'un cenazesi otopsinin ardından Akbelen Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası merkez Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'na götürülen cenazeler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze sırasında sinir krizi geçiren aile fertlerine çağrılan ambulanstaki görevliler tarafından müdahale etti. Öte yandan, Ümitcan'ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

