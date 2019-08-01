Boğulan çocuğun ailesi: Başka Alptuğ'lar ölmesin

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da yakınlarıyla denize giden ve bir süre sonra suda boğulan Alptuğ Sencer Oskay’ın (7) babası Burkan Oskay, "Oğlum yaklaşık 45 dakika suyun altında kalmış. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Başka Alptuğ’lar ölmesin, güvenlik önlemi alınsın" dedi.

Olay, 26 Temmuz günü öğleden sonra Karataş ilçesinde Mavi Kum Halk Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Alptuğ Sencer, ağabeyi Göktuğ Alp Oskay (8), halası ve babaannesi ile günübirlik tatil amaçlı Karataş’a geldi. Denize girmek için plaja giden aileden babaanne kıyıda otururken Alptuğ, Göktuğ ve halası denize girdi. Bir süre sonra halasına kıyıda oturan babaannesinin yanına gideceğini söyleyen Alptuğ Sencer, kıyıya doğru ilerlemeye başladı. Yüzme bilmeyen küçük Sencer, suyun içinde kayboldu. Yaklaşık 40 dakika sonra denizdeki bir kişinin fark etmesiyle suyun içinden çıkarılan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Akkapı Mezarlığı’na defnedildi.

OĞLUM SON KURBAN OLSUN

Alptuğ Sencer’in ölümünün kendilerini yıktığını belirten acılı baba Burkan Oskay (38), oğlunun kalabalık plajda 45 dakika suyun altında kaldığını ve buna rağmen hiç kimsenin olayı görmediğini söyledi. Oğlunun uzun süre suyun altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan baba Oskay, "Çocuğumun boğulduğu yeri bir gün sonra görmeye gittiğimizde herhangi bir güvenlik olmadığını gördük. Cankurtaran, cankurtaran kulübesi, güvenlik kamerası, güvenlik dubası ve şeridi kısacası hiçbir şey yoktu. Oysa sahile giriş noktasında otopark görevlileri, şezlong işletmecileri para almak için uğraşıyorlardı. Oradan sorumlu olduklarını söylemelerine rağmen fişlerini yazdıktan sonra güvenlik açısından hiçbir şey umurlarında değil. O bölgede birçok boğulma vakası meydana geldi. Bunun son kurbanı ise bizim oğlumuz oldu" dedi. Oğlunun savcı olmak istediğini ve geçen ay doğum gününü kutladıklarını söyleyen acılı baba, sözlerine şöyle devam etti:

"Okulunda başarılı sınıf birincisi olan bir çocuktu. Oranın son kurbanı olsun oğlum. Bundan sonraki Sencer’ler, Alptuğ’lar, Ahmet’ler, Mehmet’ler bu denizin içinde boğulmasın. Karataş’ın yerlileri o denizin her noktasını ezberlemiş ve rahat yüzüyorlar. Ama oraya turistik amaçlı gelen biri güvenli bir şekilde yüzemiyor. Güvenlik önlemleri alınsın istiyoruz. Orası çok güzel bir sahil. Gereken yapılsa insanlar gönül rahatlığıyla vakit geçirir."

BALKONA ÇIKARMAZ, GÖZÜMDEN SAKINIRDIM

Oğlunu gözünün önünden ayırmadığını ve balkona dahi çıkarırken dikkat ettiğini söyleyen anne Türkan Oskay (31), gözünden sakındığı yavrusunu kaybetmenin acısının tarifsiz olduğunu belirtti. Başka annelerin aynı acıyı yaşamasını istemediğini vurgulayan anne Oskay, “Kimse görmemiş yavrumu. Babaannesinin yanına giderken böyle olmuş. Uzun bir süre mücadele vermiş. Ertesi gün gittik oraya hala hiçbir şey olmamış gibi insanlar güvenlik önlemi almıyor. Kuzum gitti kuzum. İçim yanıyor" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.