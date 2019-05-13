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Boğulan çocukların sınıflarında yas

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, içinde bulundukları traktörün baraj göletine girmesi sonucu boğulan Ceylin Bolat (10) ile ağabeyi Vahap Nevfel Bolat (13) ve Alperen Özden'in arkadaşları, sabah okula geldiklerinde aldıkları acı haberle gözyaşı döktü.

Ömer KOÇ- Dündar KUNDAKÇI/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, içinde bulundukları traktörün baraj göletine girmesi sonucu boğulan Ceylin Bolat (10) ile ağabeyi Vahap Nevfel Bolat (13) ve Alperen Özden'in arkadaşları, sabah okula geldiklerinde aldıkları acı haberle gözyaşı döktü. Özden'in, ailesi için yazdığı 'Sevinçliyse annem babam, mutludur benim yuvam' dizesinin yer aldığı 'Ailem' şiiri duygulandırdı. Olay, dün akşam saatlerinde, Göksun'un Gücüksu Mahallesi'nde meydana geldi. Babaları Ahmet Bolat ve Şamil Özden'in tekneyle Adatepe Barajı göletine açılmasının ardından Vahap Nevfel Bolat ile kardeşi Ceylin Bolat ve Alperen Özden de traktöre bindi. Traktör, henüz belirlenemeyen nedenle geri giderek, gölete girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölete giren ekipler, Ceylin Bolat ve arkadaşı Alperen Özden'in cansız bedenleri, suyun içindeki traktörün kabininde bulundu. Vahap Bolat'ın cansız bedeni ise traktörün dışında, göletin dibinden çıkarıldı. CEYLİN, 4'Ü BİTİRMEYE HAZIRLANIYORMUŞ Hayatını kaybeden çocukların arkadaşları, sabah okula geldiklerinde aldıkları acı haberle gözyaşı döktü. Turna Bucağı İlkokulu 4/A sınıfında okuyan Ceylin Bolat ile Turna Bucağı Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Vahap Nevfel Bolat'ın fotoğraflarının okul yönetimi tarafından sıralarına bırakılması sırasında arkadaşları duygusal anlar yaşadı. 4 Mayıs'ta 10'uncu yaşına giren Ceylin Bolat'ın mezuniyete hazırlandığı ve törende giyeceği kıyafeti de aldığı öğrenildi. Öğretmeni Sibel Erkek de öğrencileriyle birlikte Ceylin için gözyaşı döktü. SIRA ARKADAŞININ FOTOĞRAFINDAN GÖZÜNÜ ALAMADI Acı haberle yıkılan Vahap Nevfel Bolat'ın sınıf arkadaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Duvar dibinde oturan Bolat'ın sıra arkadaşı Kaan'ın bu sabah yanına oturan olmadı. Kaan, her gün yan yana oturduğu arkadaşının yerine bırakılan Vahap'ın fotoğrafına uzun süre baktığı görüldü. AİLESİNE ŞİİR YAZMIŞ Gücüksu İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Alperen Özden'in sınıfında da yas vardı. Birçok arkadaşı okula gelmezken, küçük Alperen'den geri ailesi içi yazdığı şiir kaldı. Cuma günü yazıp, sırasının altına bıraktığı 'Ailem' isimli şiiri, okuyanları ağlattı. Alperen'in şiiri şöyle: 'Annem babam kardeşim Hepsi de canım benim Yuvam denince bana Olarak gelir aklımda Başarırsak bir işi onlar kucaklar Sevindiyse annem babam Mutludur benim yuvam Annem babam her şeyim Kardeşim canım benim Gelince dedem nimem Şenlenir benim evim Başarırsak bir işi Onlar kucaklar bizi Sevinçliyse annem babam Mutludur benim yuvam.'

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