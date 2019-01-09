Boğulan kadının katil zanlısı 3 yıl sonra cezaevinde

Polis ekiplerince, olayla ilgili olarak ikisi Tokuştepe'nin oğlu, biri olayın şüphelisi olmak üzere 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

Bunun üzerine Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, Tokuştepe'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Bir süre sonra annesinin ölümünden şüphelenen Orhan Pala, mezarın açılarak otopsi yapılmasını talep etti.

Tokuştepe'nin oğlu Batuhan Çobancık, ifadesinde arkadaşı Doğan Sevilgen'in annesinin evine gelip gittiğini ve annesinin 10 bin liralık birikiminden bilgisinin olduğunu söyledi.

- "Olay günü sürekli annemi aramamı istedi"

Sevilgen'in borcunu ödemek için kendisine birilerini soymaktan bahsettiğini anlatan Çobancık, Sevilgen'in ayrıca olay günü kendisinden sürekli annesini aramasını istediğini ve bu nedenle bu kişiden şüphelendiğini bildirdi.

Maktulenin diğer oğlu Orhan Pala ise annesinin öldüğünü öğrendikten sonra eve geldiklerinde kapının önünde gördükleri Doğan Sevilgen'in annelerinin ölümünden sorumlu olabileceğini ifade etti.

Diğer bilgi sahiplerinin de ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Sevilgen verdiği ifadede, Batuhan Çobancık'ın annesini kontrol etmesini istemesi üzerine olayın yaşandığı eve geldiğini ileri sürdü.

Evin salonunun kapısında kendisine ait parmak izleri bulunan Sevilgen, parmak izinin kapıda nasıl olduğunu bilmediğini, olay günü evin güzergahındaki kameralar tarafından görüntülenen kişinin kendisi olmadığını iddia etti.