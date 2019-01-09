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Boğulan kadının katil zanlısı 3 yıl sonra cezaevinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 08:02 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu arkadaşının annesini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı - Olayın yaşandığı evin salonunun kapısında parmak izleri bulunan zanlı, olay günü evin güzergahındaki kameralar tarafından görüntülenen kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu, arkadaşının annesini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametinin banyosunda 15 Aralık 2015'te ölü bulunan Şehriban Tokuştepe (63), sağlık ekiplerinin "normal ölüm" raporu düzenlemesinin ardından 2 gün sonra toprağa verildi.

Bir süre sonra annesinin ölümünden şüphelenen Orhan Pala, mezarın açılarak otopsi yapılmasını talep etti.

Bunun üzerine Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, Tokuştepe'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın şüphelisinin bulunması konusundaki çalışmalardan sonuç alınamayınca soruşturma dosyası, "faili meçhul cinayet" olarak rafa kaldırıldı.

- Olayı özel ekip aydınlattı

Aradan geçen 3 yılın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde olayı aydınlatmak amacıyla özel ekip kuruldu.

Polis ekiplerince, olayla ilgili olarak ikisi Tokuştepe'nin oğlu, biri olayın şüphelisi olmak üzere 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

Tokuştepe'nin oğlu Batuhan Çobancık, ifadesinde arkadaşı Doğan Sevilgen'in annesinin evine gelip gittiğini ve annesinin 10 bin liralık birikiminden bilgisinin olduğunu söyledi.

- "Olay günü sürekli annemi aramamı istedi"

Sevilgen'in borcunu ödemek için kendisine birilerini soymaktan bahsettiğini anlatan Çobancık, Sevilgen'in ayrıca olay günü kendisinden sürekli annesini aramasını istediğini ve bu nedenle bu kişiden şüphelendiğini bildirdi.

Maktulenin diğer oğlu Orhan Pala ise annesinin öldüğünü öğrendikten sonra eve geldiklerinde kapının önünde gördükleri Doğan Sevilgen'in annelerinin ölümünden sorumlu olabileceğini ifade etti.

Diğer bilgi sahiplerinin de ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Sevilgen verdiği ifadede, Batuhan Çobancık'ın annesini kontrol etmesini istemesi üzerine olayın yaşandığı eve geldiğini ileri sürdü.

Evin salonunun kapısında kendisine ait parmak izleri bulunan Sevilgen, parmak izinin kapıda nasıl olduğunu bilmediğini, olay günü evin güzergahındaki kameralar tarafından görüntülenen kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

- Cinayet öncesi telefonunu kapatmış

HTS kayıtlarına ilişkin incelemede, Sevilgen'in olay günü eve gelmeden önce maktule Tokuştepe ile telefonda birkaç kez görüştüğü, daha sonra söz konusu eve gittiği, cinayet öncesinde kapattığı telefonunu daha sonra tekrar açtığı belirlendi.

Suçlamaları reddeden ve olayla ilgili sorulara çelişkili cevaplar veren Sevilgen'in olay hakkında çok sayıda yalan beyanı da tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü karşıyaka mahallesi Özel Ekip Şehriban Tokuştepe Yenimahalle

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