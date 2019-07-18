HABER

Boğulan köpeğini kurtaramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde akarsuya atlayarak boğulan köpeğini sudan çıkaran gencin ölmek üzere olan köpeğe dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürme çabası kameraya yansıdı.Mehmetli beldesinde yaşayan Doğan Karadeli (25) isimli genç "Lesi" adlı köpeği ile birlikte evlerinin yanından geçen Kesik çayına gitti.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde akarsuya atlayarak boğulan köpeğini sudan çıkaran gencin ölmek üzere olan köpeğe dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürme çabası kameraya yansıdı.
Mehmetli beldesinde yaşayan Doğan Karadeli (25) isimli genç "Lesi" adlı köpeği ile birlikte evlerinin yanından geçen Kesik çayına gitti. Bir ara köpeğin akarsuyun içine atladığını ve suyun içine batıp çıktığını gören Doğan Karadeli köpeği kurtarmak için suya atladı. Oldukça su yutmuş ve nefes almayıp hareketsiz şekilde duran köpeği yere yatıran genç, Lesi’ye dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Gencin tüm çabasına rağmen Lesi tekrar nefes alamadı ve öldü. Tüm bu anlar ise o esnada cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çok sevdiği köpeği suda boğularak ölen Doğan Karadeli köpeği normal bir insan gibi yıkayıp evlerinin yanına yaptığı mezara defnetti ve mezarın iki ucuna da taş koydu. Köpeği için bu mezarı yaptıracağını da belirten Doğan Karadeli o anları anlatarak, “Arkadaşlarla birlikte buraya yüzmeye gelmiştik. Eve geri dönüş yolunda Lesi suya atladı. Burası biraz girdaplı bir yer. Su köpeği içine çekti. Baktım suya dalıp çıkıyor ben de üzerimi çıkardım suya atladım. Kuyruğundan tuttum dışarı çıkardım. Yere yatırdım ve suni teneffüs yaptım kalp masajı yaptım. Hiç hareket etmedi. Maalesef Lesi’yi kaybettik. Elimden geleni yaptım ama kurtaramadım. Lesi için mezar yaptım oraya gömdüm. Mezarı ileride güzel şekilde yaptıracağım” şeklinde konuştu.

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı

Boğulan köpeğini kurtaramadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

Son dakika: Kandil'e hava harekatı!

Türk jetleri havalandı! Kandil vuruldu

Bu kafe yüzüyor!

Bu kafe yüzüyor!

Beyoğlu'nda kaçak göçmen operasyonu!

Polisin dikkati her şeyi ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.