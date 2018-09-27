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Boğularak öldürülen Fulya cinayetinde gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 22:09 | Son Güncelleme

MUĞLA'da bir araya gelen kadınlar, Fulyan Arpat'ın (35) boşandığı eski eşi Turgut Karagöz (44) tarafından boğularak öldürülmesini protesto etti.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da bir araya gelen kadınlar, Fulyan Arpat'ın (35) boşandığı eski eşi Turgut Karagöz (44) tarafından boğularak öldürülmesini protesto etti. Protesto gösterisine katılan Avukat Muhsin Erdem, "Fulya Arpat'ın çocukları cinayetten bir gün önce alınarak Zonguldak'ın Kilimli ilçesine götürülüyor. Oradan dönüp cinayet işleniyor. Bu konuda iki müdürlüğe müracaatta bululup çocukların Muğla'da eğitimlerine devam etmesini ve cinayet zanlısının ailesine çocuk teslim edilmemesi konusunda feryat ettim. Maalesef duyarsız kalındı" dedi.

Menteşe İlçesi'ndeki şirkette jeoloji mühendisliği yapan Turgut Karagöz tarafından geçen cumartesi günü evinde uyurken yastıkla boğulan Fulya Arpat'ın ölümüne Muğla Kadın Platformu üyelerinden tepki geldi. Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen platformu üyesi kadınlar, 2 çocuk annesi Arpat'ın canice öldürülmesini protesto etti. Platform üyeleri, 'Sessiz kalma, suça ortak olma', 'Erkek adalet değil, gerçek adalet', 'Kadın cinayetlerinde indirim uygulanamaz' dövizleri taşıyarak, 'Susma haykır, yaşamak haktır' sloganları attı.

Protesto gösterisine katılan ve basın açıklamasını yapan Avukat Muhsin Erdem, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yürütüyor. Fulya Arpat'ın 2 çocuğunun cinayetten 1 gün önce kaçırılmasından dolayı da ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Ölümden sonra Muğla ve Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri ile yaşadığım sorundan bahsetmek istiyorum. Fulya Arpat'ın çocukları cinayetten bir gün önce alınarak Zonguldak'ın Kilimli ilçesine götürülüyor. Oradan dönüp cinayet işleniyor. Bu konuda iki müdürlüğe müracaatta bululup çocukların Muğla'da eğitimlerine devam etmesini ve cinayet zanlısının ailesine çocuk teslim edilmemesi konusunda feryat ettim. Maalesef duyarsız kalındı. Gidin siz vasilik ve velayetin kaldırılması davası açın diyorlar. Hukukçu olarak buna bir anlam veremedim" dedi.

Fulya Arpat'ın iş arkadaşı İncilay Eker de, “İki çocuk annesi, mühendis, çalışan, üreten, hep gülen, yaşam dolu genç bir kadın, cennet ülkemizin, cennet bir köşesinde, doğup büyüdüğü, en güvende olması gereken yerde, evinde eski kocası tarafından öldürüldü. Bu ülkede artık duymaya, görmeye, uzaktan öylece izlemeye alıştığımız kadın cinayetlerden birisi yanı başımıza düştü. Kadın cinayetlerini lanetliyoruz çığlıkları atıp, ertesi gün aynı çaresizliğin içinde yapayalnız bırakılmayı, bunu kaderimizmiş gibi kanıtsamayı kabul etmiyoruz" diye konuştu. Muğla Kadın Platformu Sözcüsü Dilek Bulut ise, “Bir gecesi yarısı o erkek tarafından planlanarak öldürüldü. Hiçbir gerekçe bir kadının hayattan koparılmasının nedeni olamaz" dedi.

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