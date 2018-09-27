Boğularak öldürülen Fulya cinayetinde gelişme

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da bir araya gelen kadınlar, Fulyan Arpat'ın (35) boşandığı eski eşi Turgut Karagöz (44) tarafından boğularak öldürülmesini protesto etti. Protesto gösterisine katılan Avukat Muhsin Erdem, "Fulya Arpat'ın çocukları cinayetten bir gün önce alınarak Zonguldak'ın Kilimli ilçesine götürülüyor. Oradan dönüp cinayet işleniyor. Bu konuda iki müdürlüğe müracaatta bululup çocukların Muğla'da eğitimlerine devam etmesini ve cinayet zanlısının ailesine çocuk teslim edilmemesi konusunda feryat ettim. Maalesef duyarsız kalındı" dedi.

Menteşe İlçesi'ndeki şirkette jeoloji mühendisliği yapan Turgut Karagöz tarafından geçen cumartesi günü evinde uyurken yastıkla boğulan Fulya Arpat'ın ölümüne Muğla Kadın Platformu üyelerinden tepki geldi. Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen platformu üyesi kadınlar, 2 çocuk annesi Arpat'ın canice öldürülmesini protesto etti. Platform üyeleri, 'Sessiz kalma, suça ortak olma', 'Erkek adalet değil, gerçek adalet', 'Kadın cinayetlerinde indirim uygulanamaz' dövizleri taşıyarak, 'Susma haykır, yaşamak haktır' sloganları attı.