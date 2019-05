Boğularak öldürülen kadın cinayetinde yargılanan sanığa beraat

Antalya’da 2 sene önce evinde iple boğularak öldürülen Gülsüm Şahin’i öldürdüğü iddiasıyla ’kasten öldürme ve yağma suçlamasıyla’ tutuklanan C.O., mahkemede, “Kimsenin hakkını yemem. Ben suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti ise C.O.’yu delil yetersizliği nedeniyle serbest bıraktı.

Olay, 7 Nisan 2017 tarihinde Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Gülsüm Şahin evinde iple boğulup öldürülerek, üzerindeki altın bilezik, kolye ve bir miktar parası çalındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde tespit edilen bulgular, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan moleküler genetik incelemede, Şahin’den alınan kuru kan örneğinden farklı erkek DNA profili belirlendi.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda yapılan sistematik otopside de Şahin’de prostat spesifik antijen (PSA spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) bulundu.

Polis ekipleri Şahin ile ilişki içinde olduğu kişileri belirledi ve çeşitli kan örneği aldı. Yapılan incelemelerde Gülsüm Şahin’in kan örneğinde bulunan erkek DNA profilinin, şüphelilerden C.O.’un DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. C.O., gözaltına alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçun sabit olması ve bütün delillerin şüphelinin aleyhine olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. Talebi değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, C.O.’nun tutuklanmasına karar verdi. Karar duruşması ise 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. C.O., ’kasten öldürme ve yağma suçlamasıyla’ karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık C.O., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

C.O., cinayetle alakası olmadığını söyleyerek, Gülsüm Şahin’i öldürmediğini ifade etti. C.O., “Ben adam öldürecek biri değilim. Kimsenin hakkını yemem. Ben suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalasını tekrarlayarak, C.O.’nun ’kasten insan öldürme ve yağma suçlarından cezalandırmasını talep ederken, sanık avukatları da müvekillerinin üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ise delil yetersizliği nedeniyle C.O.’nun beraatine karar verdi. C.O, beraatini sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.