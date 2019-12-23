HABER

Boğuldu mu intihar mı etti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Adana’da yol kenarında battaniyeye sarılı şekilde bulunan ve boynunda ip izi olan şahsın geri dönüşüm fabrikasında intihar ettiğini, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceğinden korktukları için de cesedi yol kenarına attıklarını ileri süren 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi’nde 17 Aralık günü meydana geldi.

Adana’da yol kenarında battaniyeye sarılı şekilde bulunan ve boynunda ip izi olan şahsın geri dönüşüm fabrikasında intihar ettiğini, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceğinden korktukları için de cesedi yol kenarına attıklarını ileri süren 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi’nde 17 Aralık günü meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında bir vatandaş, narenciye bahçesi yakınında yol kenarında battaniyeye sarılı hareketsiz halde yatan bir erkek şahsın olduğunu gördü. Şahıs hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Önce şahsın evsiz biri olduğundan soğuktan donmuş olabileceği düşünüldü. Ancak yapılan incelemede şahsın yüzünde yara izleri ve morluk ile boynunda ip izi tespit edildi. Boynunda yapılan ilk incelemede şahsın iple boğularak öldürülmüş olabileceği saptandı. Polisin yaptığı ilk çalışmada şahsın kimliği belirlenemezken, bir evde iple boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılıp bir araçla Kuyumcular Mahallesine getirilip yol kenarına atıldığı tahmin edildi.
İlk inceleme yapıldıktan sonra ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. Polis cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izi alınarak isminin belirlenmesine çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda şahsın Mustafa El Recep (42) olduğu, 2 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye geldiği belirlendi.

Zafer Aktaş özel ekip kurdurdu
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki deneyimli dedektiflerden özel ekip kurulması ve olayın aydınlatılması talimatını verdi. Dedektifler talimat üzerine harekete geçerek olay yerine çıkan bütün güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemine ait görüntüler saniye saniye incelendi. Polis yaptığı bu incelemede cesedin getirilip yola atıldığı otomobili tespit etti. Polis görüntülerden bu otomobili takibe başladı. Polis yaptığı çalışma sonucunda otomobilde 4 kişi olduğunu, şüphelilerin bölgede bulunan bir plastik fabrikası sahibi ve çalışanları olduğunu belirledi. Polis bu tespitin ardından harekete geçerek fabrikaya giderek iş yeri sahibi Serkan M. (34), çalışanlar İsa K. (34), Esat E. (38) ve usta başı Savaş İ.’yi (44) gözaltına aldı.

"Öldürmedik intihar etti, biz de korkup attık"
Emniyete getirilen şüpheliler buradaki sorgularında Mustafa El Recep’i kendilerinin öldürmedikleri söyledi. Ustabaşı Savaş İ. 15 Aralık Pazar günü fabrikaya geldiğini ve Mustafa El Recep’i kendisini asmış halde bulduklarını söyledi. Daha sonra patron ve diğer çalışanlarla konuşarak iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceklerini düşünerek cesedi yol kenarında attıklarını iddia etti.

"Üşümesin diye battaniyeye sardık"
Mustafa El Recep’in 2 hafta önce çalışmaya başladığını, kalacak yeri olmadığı için fabrikada yattığını söyleyen Savaş İ., cesedi attıktan sonra üşüyeceğini düşünüp battaniyeye sardıklarını söyledi.
Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edilen zanlılardan Sekan M. ve Savaş İ. tutuklanırken diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizidice rol almak istediğini söyledi' Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizidice rol almak istediğini söyledi'
Kazlıçeşme'de otoparka sığınan yüzlerce martı havadan fotoğraflandıKazlıçeşme'de otoparka sığınan yüzlerce martı havadan fotoğraflandı
Üst geçit yerine yolu kullanarak karşıya geçmeye çalışınca feci şekilde can verdiÜst geçit yerine yolu kullanarak karşıya geçmeye çalışınca feci şekilde can verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İkiz kardeşinin kimliğini kullanıyordu, polis kıskıvrak yakaladı

Cezaevi firarisinin ikiz kardeş oyununu polis bozdu

Bursa'daki vahşette yeni gelişme! Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Motosiklet parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı

Motosiklet paramparça oldu, kardeşler yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.