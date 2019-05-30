Boğulma tehlikesi atlatan küçük kız tedavi altında

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde oyun oynarken evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınçağ Mahallesi Ali Baba Caddesi üzerinde evlerinin önünde oyun oynayan 2,5 yaşındaki R.D. isimli küçük kız aniden ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi evlerinin etrafında küçük kızı aramaya başladı. Aniden ortadan kaybolan küçük kız kısa bir süre sonra evin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sulama kanalında çevreden geçen vatandaşlar tarafından bulunarak aileye haber verildi. Dengesini kaybederek evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi atlatan çocuk sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samandağ ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan R.D.’nin tedavisi sürüyor.

Kızının hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyleyen baba Salih D. “Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada çıkan asılsız ‘cinsel istismar’ haberleri bizi derinden üzdü. Çocuğumun cinsel istismara uğradığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Kızım düştüğü su kanalında sürüklenmesi esnasında vücudunda çizik ve ezikler var” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

