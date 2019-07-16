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Boğulma tehlikesi geçirdi, 21 gün sonra hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Müslüm Şahin (26), 21 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.   Salıpazarı ilçesinde 26 Haziran'da, serinlemek için ırmağa giren Müslüm Şahin, boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçirdi, 21 gün sonra hastanede öldü

Hakan AKGÜN/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Müslüm Şahin (26), 21 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Salıpazarı ilçesinde 26 Haziran'da, serinlemek için ırmağa giren Müslüm Şahin, boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Şahin, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

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