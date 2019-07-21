HABER

Boğulma tehlikesi geçirdi, deniz polisi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Omar Rahhal (53), akıntıya kapıldı. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Rahhal, hastanede tedaviye alındı.  Atakum ilçesindeki Denizevleri sahilinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Omar Rahhal, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Boğulma tehlikesi geçirdi, deniz polisi kurtardı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Omar Rahhal (53), akıntıya kapıldı. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Rahhal, hastanede tedaviye alındı.
Atakum ilçesindeki Denizevleri sahilinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Omar Rahhal, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Rahhal'ın kaybolması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Rahhal'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Omar Rahhal, suda baygın halde bulundu. Kıyıya çıkarılan Rahhal, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi
Tartıştığı kız kardeşini bıçakladıTartıştığı kız kardeşini bıçakladı
Sahte içkiden bir ölüm dahaSahte içkiden bir ölüm daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.