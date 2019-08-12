Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı

SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Sürmene ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15), hastanede tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Sürmene'de serinlemek için sahilde denize giren Muhammet Ali Balcı ile kardeşi Ebubekir Balcı, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahilde bulunan, gönüllülerden oluşan Sürmene Arama Kurtarma ekibi, denize girerek 2 kardeşi bulup kıyıya çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Balcı kardeşler, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kardeşlerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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