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Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

  Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15), doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15), doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Sürmene'de serinlemek için dün öğle saatlerinde sahilde denize giren Muhammet Ali Balcı ile kardeşi Ebubekir Balcı, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahilde bulunan, gönüllülerden oluşan Sürmene Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek 2 kardeşi bulup kıyıya çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Balcı kardeşler, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilip yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Ölümleriyle ailesi, yakınları ve arkadaşlarını hüzne boğan Balcı kardeşler, ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü
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-Boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerin denizden çıkarılışı

Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON, (DHA)

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