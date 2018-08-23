Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşin sağlık durumlarını ciddiyetini koruyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren Kadir (18) ve Samet Karaer (17) kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün Sinop'un Akliman sahilinde meydana geldi. Çorum’dan tatil için Sinop’a gelen Samet ve Kadir Karaer kardeşler, serinlemek için denize girdi. Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen kardeşler için vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. Olası boğulma tehlikesine karşın bölgede bulundurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 30 dakika sonra Karaer kardeşleri kıyıya çıkardı. Bu sırada sahilde bulunan bir kadın doktor, kardeşlere ilk müdahalede bulunup kalp masajı yaptı. Kadir ve Samet Karaer, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da iki kardeş Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Karaer kardeşlerin yoğun bakım servisindeki tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI



