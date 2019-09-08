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Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı, 1 genç kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, serinlemek için denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı, 1 genç kayboldu

Esra AKSU/AYANCIK (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Ayancık ilçesinde, serinlemek için denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı. 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, Özay Yazıcı (18) kayboldu. Yazıcı'yı kurtarmak için dalgıç ekipleri, arama çalışması başlattı.
Olay, öğleden sonra, ilçenin Ünlüce köyündeki Çamurca plajında meydana geldi. Kastamonu'dan ilçeye gezmeye gelen 3 arkadaş, sıcaktan bunalıp, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 kişi akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suyun üzerine can simidi atarak 3 kişiden 2'sini kurtarmayı başardı. Özay Yazıcı ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan ve kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bölgeye gelen Polis Kurbağa Adam ekipleri, Özay Yazıcı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.

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