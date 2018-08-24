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Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren biri çocuk 3 kişi, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Melenağzı plajında serinlemek için denize giren Yiğit K. (10), Ayşenur İ. (30) ve Emine İ. (20) boğulma tehlikesi geçirdi.

Plajda arkadaşlarıyla güneşlenen ve 3 kişinin suda çırpındığını gören Ceyhun Akman (32), önce Ayşenur ve Emine İ'yi, daha sonra da çocuğu denizden çıkartarak karada ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahalenin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yiğit K. ile Ayşenur ve Emine İ'yi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üç kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ceyhun Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla denize geldiklerini, çığlık seslerinin ardından koşarak yardımda bulunduğunu söyledi.

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Düzce 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi Akçakoca

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