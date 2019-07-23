Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi cankurtaranlar kurtardı

Erzurum’dan tatil için Samsun’a gelen ve serinlemek için girdikleri Karadeniz’de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan tatil için Samsun’a gelen Köksal Aksoy, çocukları Hilal Beyza Aksoy ve Ahmet Aksoy, serinlemek için denize girdi. Baba ve iki çocuğu, denizin dalgalı olması nedeniyle akıntıya kapıldı. Onları fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı.

Boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocukları, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan baba ve iki çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



