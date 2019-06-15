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Boğulma tehlikesi geçiren Alman turist, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 22:20 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, geçtiğimiz salı günü tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Alman turist Margrit Morgenstern (80), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, geçtiğimiz salı günü tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Alman turist Margrit Morgenstern (80), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Manavgat’ın Side Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman Margrit Morgenstern, 11 Haziran Salı günü öğle saatlerinde otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Alman kadın denizde çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından plaja çıkarılan kadın, otel yetkililerinin çağırmasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye götürüldü. Margrit Morgenstern, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.
Margrit Morgenstern’in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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