HABER

Boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu cankurtaran ve plajdaki tatilciler tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu kurtarıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu cankurtaran ve plajdaki tatilciler tarafından kurtarıldı.
Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda serinlemek için denize giren oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Ender Ö., oğlunu kurtarmak için suya girdi. Bir süre sonra Ender Ö.'nün de suda çırpınmaya başladığını gören cankurtaranlar ve tatilciler yardıma gitti.
Baba ve oğlu sudan çıkarılırken, çağrılan sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Ender Ö. ve oğlu daha sonra plajdan ayrıldı.
Ender Ö.'nün adı öğrenilemeyen eşi de gözyaşları içerisinde kurtarılma çalışmalarını izledi.

FOTOĞRAFLI

Boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu kurtarıldıBoğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu kurtarıldı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
GezginFest Van'da binlerce kişi eğlendiGezginFest Van'da binlerce kişi eğlendi
Babaeski'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıBabaeski'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

Gören bir daha dönüp baktı!

Gören bir daha dönüp baktı!

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.