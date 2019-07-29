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Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

Elazığ’da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay Sivrice ilçesi Hazar Gölü’nde meydana geldi.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu vatandaşlar kurtardı

Elazığ’da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Sivrice ilçesi Hazar Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte göl kenarına pikniğe giden bir çocuk, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar koşarak suya girdi. Suya girip çocuğu kıyıya çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşların çocuğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu vatandaşlar kurtardı

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