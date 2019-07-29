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Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı görüntülendi

Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Ailesiyle birlikte Hazar Gölü kıyısına piknik yapmaya giden çocuk, serinlemek için suya girdi. Gölde yüzen çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına koştu. Suya girip çocuğu kıyıya çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı görüntülendiBoğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı görüntülendiBoğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı görüntülendiBoğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı görüntülendi

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